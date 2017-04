Homem é preso com arma, drogas e rádio sintonizado na frequência da polícia

Policiais da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em parceria com a Base Comunitária do George Américo, realizaram uma operação no conjunto, na manhã deste sábado (8) e prenderam Diego de Almeida Borges.

Ele foi flagrado com um revólver calibre 38 com 16 munições, além 30 'buchas' de maconha, dois celulares, um tablet e rádio comunicador sintonizado na mesma frequência utilizada pela polícia.