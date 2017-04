A visita de Rui a Feira

R ui Costa faz um bom governo. Mais austero e menos contaminado do que o de Jacques Wagner e com um enfrentamento em Salvador, com ACM Neto, que só trouxe benefícios. Certo que a perda do Centro de Convenções deixando a Capital, centro turístico, sem este equipamento, foi um desastre monumental do governo do PT, mas em compensação a finalização da obra do Metrô- uma piada nacional e coisas piores legadas pelos ex-prefeitos- é um acerto de maior tamanho. A Bahia, no entanto, continua muito pobre, com uma economia que não corresponde ao tamanho territorial e população.

O estado fez alguns investimentos consideráveis em Feira- embora sempre menos do que precisamos-, mas sem dúvida que em níveis melhores do que vivíamos condenados no passado, como a Nóide, Hospital da Criança, esgoto, abastecimento, segurança, UPA e a Lagoa Grande- vergonhosamente sem plantio das árvores e sem ação da Embasa para resolver o esgoto- e o viaduto da BR324 que está sendo concluído. Além de inaugurar a sede da PGE, Rui anunciou a construção da Policlínica. Nada falou, no entanto, de concreto sobre o novo Hospital ou sobre uma reforma no HGCA para melhorar sua hotelaria. O deputado Zé Neto em entrevista a Tribuna disse que seriam investidos R$ 5 milhões na sua recuperação (não é nada demais considerando-se que pode-se desperdiçar R$15 na malfadada reforma e desabamento do Centro de Convenções).