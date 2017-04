Carro explode ao ser abastecido com GNV e mata mulher no Rio de Janeiro

Um carro explodiu e matou uma mulher, na noite do último sábado (8), em um posto de combustíveis em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O veículo estava sendo abastecido com GNV, por volta das 23h, no estabelecimento da Avenida José de Mendonça Campos, região da RJ-104. Outras três pessoas ficaram feridas na explosão. Ainda não há detalhes sobre as causas do incidente.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que, um casal chegou com o veículo para abastecer, mas somente a mulher ficou no carro. Os feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital da região. O estado de saúde não foi informado. O caso está sendo investigado.