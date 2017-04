Acumulou! Mega-Sena pode pagar R$ 59 milhões em sorteio na próxima quarta

O sorteio do concurso 1919 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (8), no município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, não teve ganhadores. As dezenas sorteadas foram: 11 - 28 - 37 - 45 - 54 - 60. O prêmio acumulou em R$ 59 milhões. Um novo sorteio será realizado na próxima quarta-feira (12).

Segundo a Caixa Econômica Federal, foram 67 ganhadores na Quina. Cada um vai levar R$ 50.218,80. Já na Quadra, 5.858 apostadores vão levar R$ 820,52, cada. A Caixa ressaltou ainda que, a probabilidade de ganhar varia com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada.

Com uma aposta mínima de R$ 3,50, por exemplo, a probabilidade de levar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas, que é o máximo permitido, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de ficar milionário é de 1 em 10.003. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país até às 19h do dia do sorteio.