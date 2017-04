Três homicídios são registrados em Feira de Santana

Na madrugada deste domingo, um homem identificado como João Carlos foi assassinado, na rua Rua Capim Grosso, Condomínio Jardim das Oliveiras, bairro Conceição, em Feira de Santana.

Dois homens se aproximaram de João Carlos, que chegou a correr para dentro do apartamento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autoria e a motivação do crime serão investigadas.

Na noite de ontem (8), no Caseb, Gledson Silva Ferreira, 29 anos, foi morto com um tiro na cabeça próximo a um bar, na Rua China.

No bairro Novo Horizontem um homem ainda sem identificação foi assassinado com tiros na cabeça.

Todos os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para serem necropsiados.