Após chuvas, nível do Cantareira chega a 95% neste domingo

O nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, atingiu 95% da capacidade total neste domingo (9), sendo o maior nível para o mês de abril, após as fortes chuvas registradas durante a semana.

O volume operacional aumentou 0,1% nas últimas 24 horas até as 8h59 deste domingo, quando foi gerado o boletim pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Não houve registro de chuva no último dia no sistema, de acordo com o boletim. No mês, o acumulado é de 37,8 milímetros.

A média história para abril é de 86,6 milímetros. Além do Cantareira, outros três sistemas que abastecem a Grande São Paulo registraram aumento no armazenamento de água entre sábado e domingo: Guarapiranga (0,6%), Rio Grande (0,5) e Alto Tietê (0,2). O manancial de Alto Cotia teve queda de 0,5% do volume operacional. Já o de Rio Claro manteve o mesmo nível de reserva.