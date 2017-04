Ibotirama: Capturado um dos líderes do tráfico de drogas

Uma ação conjunta das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada e Cerrado capturou na noite deste sábado (8) um dos líderes do tráfico de drogas no município de Ibotirama. Lucas dos Santos Bonfim, 22 anos, mais conhecido como "Lucas Tizio", foi encontrado após a prisão do traficante e assaltante Cristiano Souza Rodrigues, 19, o "Topim", que informou o esconderijo em interrogatório. C

om Lucas foi encontrada uma agenda com anotações da contabilidade da venda de drogas e uma confissão de tentativa de matar um Policial Militar em 2014. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), também oram apreendidos uma pistola 380, uma espingarda de fabricação artesanal, um veículo Palio Weekend, placa NWR-2200, roubado em Goiás, cocaína, maconha, crack, 15 celulares, entre outros materiais para comércio de drogas. A dupla e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Ibotirama.