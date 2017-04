Sandra Annenberg revela que já foi vítima de assédio sexual

A jornalista e apresentadora do Jornal Hoje, da TV Globo (Rede Bahia), Sandra Annenberg, 48, revelou em seu perfil no Facebook que já foi vítima de assédio sexual: “Eu ainda veria esse dia! Dia em que nós mulheres não teríamos mais medo de denunciar. Quem nunca foi assediada? Não é só no meio artístico, mas em todos os meios em que os homens se julgam superiores e, pior, donos do sexo feminino”.

E continua: “eu já passei por muitas e péssimas, não tive coragem na época de tomar a mesma atitude que a Susllem… Mas nunca compactuei, e por isso perdi muitos trabalhos. Agora não é hora de lamentar o passado, mas de comemorar o presente e olhar para o futuro que deixaremos para as nossas filhas e filhos, um futuro (ainda de muita luta!) de igualdade, sem seres superiores nem inferiores e em que todos tenham as mesmas oportunidades para mostrar seus talentos. Obrigada, Susllem. E gostei de ver a atitude da empresa onde trabalho”.

Ainda durante a semana, atrizes globais se juntaram contra o assédio sexual após a figurista Su Tonani denunciar o ator José Mayer, da TV Globo. Taís Araújo, Camila Pitanga, Cleo Pires, Leandra Leal e outras personalidades, publicaram fotos e textos nas redes sociais em apoio à figurinista que detalhou o assédio em texto para o blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha de S. Paulo.