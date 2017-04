Capotamento na BA-263 deixa 2 pessoas mortas e 3 gravemente feridas

Um capotamento que aconteceu no km-26 da BA-263, no trecho da cidade de Belo Campo, sudoeste do estado, deixou dois homens mortos e três mulheres gravemente feridas, por volta das 5h40 deste domingo (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor de um veículo modelo Doblô e um dos passageiros foram as vítimas fatais. Ainda segundo os dados policiais, entre as mulheres feridas está uma adolescente de 14 anos. Havia ainda outros três ocupantes no carro, que não sofreram ferimentos. As causas do capotamento não foram confirmadas pela polícia rodoviária.