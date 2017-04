Temer repudia atentados a igrejas no Egito; número de mortos chega a 36

O presidente Michel Temer repudiou hoje (9) os atentados a bomba em duas igrejas coptas (vertente do cristianismo) no Egito. Pelo Twitter, Temer disse que recebeu a notícia com profunda tristeza.

"Repudiamos toda forma de intolerância religiosa e de extremismo violento. Nossa solidariedade às vítimas e seus familiares", escreveu o presidente na rede social. Em nota divulgada à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou e declarou que o governo brasileiro tomou conhecimento dos atentados com profunda consternação.

"Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação", destacou a nota.

Segundo a Agência Brasil, o último balanço divulgado pelas autoridades locais informou que há pelo menos 36 mortos e 74 feridos devido às duas explosões, que ocorreram nas cidades de Tanta e Alexandria. As bombas foram detonadas durante a celebração de missas em comemoração ao Domingo de Ramos, data que marca o início da Semana Santa. Após a confirmação das primeiras mortes, o grupo terrorista Estado Islâmico confirmou, por meio de comunicado enviado a simpatizantes e divulgado pelas redes sociais, ter ordenado os ataques.