Torcedor do Bahia morre baleado após confusão em Ba-Vi

Um torcedor do Bahia foi morto após ser baleado neste domingo (9), na região próxima ao posto Shell da avenida Vasco da Gama, na saída do Dique do Tororó. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Carlos Henrique Santos de Jesus, de 17 anos, estava em um ônibus acompanhado de um outro torcedor tricolor, Isaías Souza Santos, 26 anos, ambos moradores da Rua Ferreira Santos, na Federação. A dupla estava deixando a região da Arena Fonte Nova, palco do Ba-Vi pelo Campeonato Baiano.

Eles foram obrigados a deixar o coletivo por motoristas de um carro que havia fechado o veículo na avenida. Os dois torcedores do Bahia foram espancados e baleados. De acordo com informações da Central de Polícia, Isaías foi baleado no pescoço e foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhado para uma unidade médica. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o crime e ainda não há informações sobre a motivação exata do que aconteceu, se foi realmente a "rivalidade" entre torcidas rivais de Bahia ou Vitória ou se existem outras motivações.