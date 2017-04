Cunha fala em delação e diz que pode

Preso desde outubro de 2016, o ex-presidente da Câmara e ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) disse que pode fazer um acordo de delação premiada ao conversar com um parlamentar. A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a publicação, o peemedebista garantiu ter material suficiente para "explodir" o mundo empresarial, começando pelo setor de carne, sacudido recentemente pela Operação Carne Fraca.

Já os advogados de Cunha negam interesse do ex-presidente da Câmara para um acordo. Ainda segundo a coluna, a expectativa é de que o peemedebista tente um acordo com a Polícia Federal, não com procuradores.