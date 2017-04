Temer assume articulação na reforma da Previdência; governo se reúne terça com comissão

O presidente Michel Temer (PMDB) decidiu assumir a articulação da reforma da Previdência. O peemedebista se reunirá nesta terça-feira (11) com os deputados da comissão que discute o tema para falar sobre a proposta.

De acordo com a coluna Painel, da Folha, todos os pedidos dos aliados foram atendidos. Inclusive, há a possibilidade de haver redução ainda maior na idade mínima para a aposentadoria das mulheres, deixando 65 anos para eles e 60 anos para elas. A partir dessa reunião, o Planalto passará a ver atitudes contra a reforma como gestos de oposição ao governo. Temer também fará com seus ministros um pente-fino para detectar nomes da base no Congresso que resistem à proposta.