Colisão entre carro e caminhão mata jovem de 28 anos na BA-250

Uma colisão entre um carro e um caminhão matou um jovem de 28 anos, no último domingo (9), na BA-250, na altura do município de Lajedo do Tabocal, na região sudoeste do estado. Um homem também se feriu na colisão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas estavam no carro.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A força da colisão deixou o veículo menor destruído. O jovem conduzia o carro e morreu na hora. O passageiro ferido foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor do caminhão, de 45 anos, não se feriu.