Homem morre após soterramento em obra de supermercado em Santo Estevão

Um homem morreu e outros três ficaram feridos em uma obra em Santo Estêvão, no Portal do Sertão. De acordo com a delegacia, o fato foi provocado após um desmoronamento em uma obra de um supermercado.

A vítima, Elias Almeida dos Santos, de 36 anos, morreu no local. Segundo o G1, as primeiras informações apontam que o acidente pode ter sido causado por conta do solo molhado devido às chuvas dos últimos dias.

Ainda conforme dados da polícia, os feridos foram Roberto Sales dos Santos, 36 anos, Edson Machado, 28 anos, e Izidro Bispo Santana, 60 anos. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Santo Estevão e tiveram alta no mesmo dia. Populares retiraram o corpo e os feridos do local.