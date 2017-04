Acidente deixa quatro enfermeiras feirenses mortas na BR-101

Quatro enfermeiras morreram e uma ficou ferida na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 7h30 em um grave acidente no KM 149 da BR-101, trecho do município de Coração de Maria.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas vinham da cidade de Feira de Santana para trabalhar em Alagoinhas, quando a motorista perdeu o controle do veículoo, um Corsa modelo Cassic, cor prata, placa OUH 8415.

O carro capotou e ficou parcialmente destruído. Os corpos ficaram presos nas ferranges.

De acordo com informações de populares, a condutora do veículo, Isis Goes de Mattos do Prado, 26 anos, ficou ferida, foi socorrida e encaminhada para o Hospital ACM, em Conceição do Jacuípe (Berimbau).

As vítimas fatais foram identificadas como Ainoan Dias de Jesus, Rosely Silva Brandão, Ana Claudia Lessa da Silva e Mércia Mascarenhas Fernandes Cerqueira.

Ainoan trabalhava na Unidade de Saúde da Família (USF) de Renovação, Rosely na USF Sagrada Família, Ana Cláudia na USF Narandiba/Portões e Mércia na USF Nossa Senhora de Fátima na cidade de Alagoinhas.