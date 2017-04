Rio Grande do Norte registra 30 homicídios em fim de semana mais violento do ano

Trinta pessoas foram mortas no Rio Grande do Norte apenas neste final de semana, o mais violento do ano no estado, de acordo com levantamento do Observatório da Violência Letal Intencional (OBVIO).

Segundo o G1, a marca supera a registrada nos dias 14 e 15 de janeiro, quando 26 detentos foram mortos dentro do presídio de Alcaçuz. Dos 30 homicídios, 12 aconteceram em Natal. O estudo do OBVIO aponta ainda que um crescimento no número de homicídios em comparação com o ano passado. Entre 1º de janeiro e 10 de abril de 2016, 518 pessoas haviam sido mortas. Este ano o número chega a 676.