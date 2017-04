Circula na internet um abaixo-assinado relatando o clima de insegurança na UEFS e pedindo ao Reitor para liberar a presença da Polícia no Campus. Já escrevi inúmeras vezes que é inconcebível nos dias de hoje, com o grau de violência atual, existir um território livre aos criminosos, onde está garantido que a lei não os irá alcançar.

A UEFS tem mais de 10 mil pessoas circulando em seu espaço, inclusive à noite, não podendo permanecer com este esqueleto da ditadura em seu armário, cultivando um resquício que tinha como objetivo garantir liberdade política. Atravessamos 12 anos de governo de esquerda e mesmo assim isto não foi modificado. Hoje, não há nenhuma ameaça a liberdade de manifestação- inclusive, é mais fácil fechar os portões da UEFS do que pedir uma pizza delivery-, não sendo aceitável expor alunos, professores e funcionários a tensão, ao desamparo, das forças de proteção legal. Aliás, para ser sincero, chega a ser surrealista existir um espaço com tamanha densidade populacional em que a “Polícia não entra".

Na USP, maior Universidade do país, foi preciso mortes e estupros para que a situação se modificasse permitindo que uma patrulha comunitária tivesse autorização para atuar, após assinatrua de um convênio. A verdade é que o discurso esquerdista domina o ambiente universitário o que impede que Reitores tenham a coragem de fazer esta autorização com medo da patrulha, não policial, mas ideológica.