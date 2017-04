Ex-governador Jaques Wagner visita obras em Feira nesta terça

O secretário de Desenvolvimento Econômico Jaques Wagner visita nesta terça-feira (11), em Feira de Santana, a partir das 10h30, as obras de requalificação do Centro Industrial de Subaé, no loteamento Fazenda Tury, BR 324.

O investimento é de R$ 4,3 milhões. A obra facilitará a chegada de novas empresas no local, além de baratear o custo da chegada de matéria prima e escoamento da produção das que já estão instaladas. Wagner também assina protocolo de intenções com a OL Indústria de Papéis, fabricante da marca Absoluto.

A empresa investirá R$ 20 milhões na ampliação de sua unidade de Feira e criará 50 novos empregos. Ao todo a empresa vai contabilizar 567 empregos com incremento na capacidade de produção de 990 mil ton/ano de papel higiênico e papel toalha e 547 mil kg/ano de bobina industrial. Sediada em Feira de Santana, a OL tornou-se em um curto intervalo de tempo uma indústria de grande porte, expandindo o seu mercado em vários estados do Brasil, a exemplo da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, além de atender os estados da região Sudeste.