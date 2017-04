José Ronaldo anuncia o primeiro pacote de obras da sua nova gestão

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, repetindo um gesto que se tornou uma marca dos seus governos, lançou o primeiro pacote de obras da sua atual gestão, uma peça administrativa conjuntamente elaborada, nos últimos três meses, entre as secretarias de Planejamento e da Fazenda.

O ato, que teve lugar na tarde de segunda-feira, 10, no pátio do Centro de Atendimento ao Feirense (CEAF), o prefeito apresentou mais de 90% das obras que foram fruto dos compromissos eleitoralmente firmados por ele, durante o período eleitoral.

Dentre eles se encontram a implantação da Policlínica Municipal, que atenderá a uma gama de especialidades médicas, a exemplo de cardiologia, reumatologia e, proctologia, e que em breve as obras serão iniciadas, numa área localizada entre os bairros Sobradinho e Baraúnas.

Outro grande projeto, envolvendo o campo social do governo, será a implantação do Centro de Convivência do Idoso, obra que será erguida no bairro Muchila, ao lado do Centro de Cultura Maestro Mira, e que envolve recursos da ordem de R$ 1, 300 milhão.

Os moradores do bairro do Sobradinho serão contemplados com a construção de um galpão para a comercialização de carnes, uma antiga reivindicação dos comerciantes da feirinha livre daquela região. O empreendimento está orçado em R$ 337 mil. Também foi anunciada a cobertura da feirinha do bairro George Américo, que vai custar R$ 300 mil reais.

O setor de pescados do Centro de Abastecimento, que atualmente funciona a céu aberto, numa das extremidades do entreposto comercial, vai passar a funcionar em boxes que custarão R$ 389 mil aos cofres da Prefeitura. Ainda no entorno do Centro de Abastecimento, José Ronaldo anunciou a reforma da Praça do Tropeiro e a recuperação da Estação de Transbordo do transporte coletivo, onde serão investidos R$ 400 mil.

Consta ainda do conjunto de obras licitadas pela Prefeitura Municipal, a construção de mais três unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo uma delas no bairro Mangabeira e duas outras no bairro Olhos D’água. Já o Ginásio Municipal Joselito Amorim, aonde o governo vem investindo R$ 3 milhões na construção de um complexo cultural e reforma do telhado, o prefeito anunciou que também será feita a reforma do Ginásio de Esporte.

Ronaldo anunciou a construção de uma grande escola, orçada em R$ 2, 7 milhões, que vai fazer frente a uma velha reivindicação dos moradores do distrito de Maria Quitéria; um posto duplo de saúde para atender aos moradores do distrito de Tiquaruçú e um campo de futebol em Ipuaçú.

Enquanto os moradores do bairro Fraternidade vão ser atendidos com a pavimentação de ruas e a construção de um complexo que inclui áreas de lazer, uma quadra poliesportiva coberta e uma praça no valor de R$ 312 mil, os moradores do Conjunto Feira IX serão contemplados com a implantação do alambrado do campo de futebol, obra orçada em R$ 250 mil.

O prefeito José Ronaldo também anunciou a recuperação completa da quadra poliesportiva do Conjunto Feira X. Entre esta localidade e o bairro Tomba, ele revelou que serão pavimentadas 25 ruas.

Com vistas a atender a crescente demanda de desportistas adeptos à prática de skate na cidade, a Prefeitura Municipal vai construir uma pista exclusivamente projetada para esta modalidade no Parque da Cidade Frei José Monteiro. De acordo com José Ronaldo, o equipamento está orçado em R$ 173 mil.

Neste primeiro pacote da atual gestão, o prefeito anunciou a pavimentação de ruas em vários bairros e loteamentos que, com esta etapa, atingirão 100% das suas artérias completamente calçadas, a exemplo da Gabriela.

Nesta leva também se encontram bairros como Mangabeira, Queimadinha, Conceição, Jardim Cruzeiro, Campo Limpo, Jardim Acácia, Alto do Papagaio, Pedra do Descanso, Sobradinho, Calumbí, Sim, Novo Horizonte, Pampalona, Lagoa Parque do Subaé, Asa Branca.

O povoado Dois em Um, no distrito de Jaguara ( onde a Prefeitura Municipal providenciou a implantação das instalações sanitárias das habitações locais) será contemplado com obras de urbanização. Os distritos de Tiquaruçú e Maria Quitéria também tiveram ruas incluídas para serem pavimentadas.

O evento contou com as presenças do vice-prefeito Colbert Martins, secretários municipais, lideranças políticas e comunitárias.