Filha é condenada a 19 anos de prisão por matar pai a facada com ajuda de ex

O Tribunal do Júri de Jaguarari condenou a jovem Bianca Cintra do Santos, de 19 anos, e seu ex-namorado, Renato dos Santos, a 19 e 21 anos de prisão, respectivamente, por assassinarem a facadas Jilmar Antônio Gomes dos Santos, pai de Bianca e ex-sogro de Renato.

A condenação foi proferida na última quarta-feira (5). Os réus foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil e sem chances de defesa à vítima. O júri foi presidido pela juíza Maria Luiza Nogueira Cavalcanti.

O crime aconteceu na madrugada do dia 9 de março de 2016, na Rua Alto São Vicente, no município de Jaguarari, na casa da vítima. Jilmar Antônio Gomes foi esfaqueado enquanto dormia. Segundo a sentença, Bianca e Renato cometeram o assassinato motivados pelos desentendimentos constantes que tiveram com a vítima, que repreendia a filha sobre o “mau comportamento” da jovem, “que era usuária de drogas”, e desaprovava o namoro dela com Renato.