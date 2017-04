Nesta terça-feira (11), um bebê de um ano morreu em um posto de saúde do distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, após tomar as vacinas Meningocócica C, Influenza, U.T.A, HPA, Tríplice Viral e Pneumocócica na última segunda (10).

De acordo com o site Acorda Cidade, Joanderson Jesus da Silva teve falta falta de ar e febre alta e foi levado para o centro de saúde. O corpo do bebê vai ser encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para determinar a causa da morte.