Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de torcedor do Bahia

A Polícia Civil informou, na tarde de segunda-feira (10), que um dos envolvidos na morte do torcedor do Bahia Carlos Henrique de Deus, de 17 anos, ocorrida após o clássico contra o Vitória, no último domingo (9), foi preso. O suspeito Pietro Henrique Ferreira Caribé Pereira, foi preso no bairro do Garcia, quando policiais do DHPP o procuravam na casa da mãe dele. Ele já tem passagem por furto de veículos e briga generalizada. Outros envolvidos no homicídio estão sendo procurados.

Um amigo do adolescente também foi baleado, passou por cirurgia e passa bem. A motivação e autoria do crime são investigadas pela Polícia Civil.

Em entrevista à TV Bahia, o pai de Carlos Henrique disse que teve um pressentimento no dia do jogo e pediu ao filho para não ir ao estádio.

“Eu estava com um pressentimento ontem. 'Não vá para esse jogo', [eu disse]. 'Mas já comprei o ingresso', [respondeu Carlos]”, afirma o pai dele, José Carlos de Deus. O jovem era torcedor do Bahia e na próxima quinta-feira (13) iria completar 18 anos. Como presente, pediu aos pais a liberação para assistir ao jogo. Carlos era filho único.

“BA-VI da paz? Que paz? levou meu filho”, desabafa o pai. “Meu filho nem bebe, quem dirás ser de torcida organizada. Meu filho foi mais uma vítima dessa violência em Salvador. O que estou sentindo hoje, amanhã pode ser qualquer um que vai sentir da mesma forma”, afirma o pai.

O tio do adolescente morto, Jorge Santos, conta que o filho também foi ao estádio, com outro amigo que foi baleado. “Passou esse carro, saltou e já foi dando tiro. Todo mundo no corre-corre, mas ele é tão tranquilo que ficou sem saber onde correr”, relatou.

Conforme a polícia, imagens de câmeras de um posto de combustível nas proximidades vão ajudar na investigação. O corpo de Carlos Henrique foi enterrado às 16h30 desta segunda, no Cemitério Campo Santo.

O torcedor do Esporte Clube Bahia morreu baleado dentro da área de um posto de combustíveis, nas proximidades do Dique do Tororó, em Salvador. Na mesma ação, um outro rapaz foi baleado no pescoço. Segundo informações da Polícia Militar, os dois eram amigos e vestiam camisa do Bahia.

O local do crime fica em região próxima à Arena Fonte Nova, onde ocorreu o clássico entre Bahia e Vitória, partida encerrada por volta das 18h. O atentado contra as vítimas, segundo a polícia, ocorreu cerca de uma hora depois do jogo.

Segundo informações de testemunhas, que preferiram não se identificar, o autor do crime desceu de um ônibus e atirou contra as vítimas, fugindo em seguida. As motivações ainda são desconhecidas.

A central de polícias informou que o rapaz baleado no pescoço permaneceu consciente e foi atendido por uma equipe do Samu. A PM acrescentou que ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE).