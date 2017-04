Colegas reclamam de ausências de Fernando Torres na Sedur; Otto minimiza

O senador e presidente estadual do PSD, Otto Alencar, desmentiu uma possível saída do secretário de Desenvolvimento Urbano do estado (Sedur), Fernando Torres, do partido e consequentemente da pasta.

"Há um tempo atrás ele falava nisso. Ano passado ele quis ser candidato a prefeito de Feira de Santana, mas depois desistiu, dizendo que o partido não ajudava. Depois quis ser secretário e o partido aprovou. Não teve nenhuma alteração. Brigar na semana santa é até pecado", ressaltou.

Os boatos sobre a saída de Torres da pasta surgiram porque colegas estariam reclamando de suas constantes ausências na Sedur. Além disso, ele teria faltado ao trabalho durante uma semana seguida.