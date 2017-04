Porto Seguro: Traficante é preso com ecstasy em Trancoso

Um homem foi preso com ecstasy em Trancoso, distrito de Porto Seguro, nesta segunda-feira (10). Sérgio Gomes Silva, conhecido como Mustafá, de 31 anos, foi preso com 18 comprimidos de ecstasy, 2,5 kg de maconha, um revólver calibre 38, uma pistola semiautomática 9mm, com dois carregadores, além de diversas munições.

Também foi encontrada uma quantia de R$ 1,5 mil por policiais da Delegacia Territorial (DT), de Arraial d’Ajuda. Investigado há um mês por tráfico, Sérgio foi flagrado com as armas e as drogas em um imóvel, no bairro Xandó, em Trancoso. O titular da Delegacia Territorial de Arraial d’Ajuda, Sinézio Vieira Júnior, informou que apura se o criminoso faz parte de alguma quadrilha que age na localidade.

Além de tráfico de drogas, Sérgio Silva foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O acusado será conduzido à audiência de custódia na comarca de Porto Seguro. Já o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).