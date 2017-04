Em visita a Feira, Jaques Wagner diz que Zé Ronaldo seria bem recebido na base do PT

Nesta terça-feira (11), o Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, o ex-governador Jaques Wagner (PT), esteve em Feira de Santana para visitar o Centro Industrial do Subaé (CIS).

Segundo ele, por ser um entroncamento rodoviário, Feira se torna um importante centro industrial da Bahia.

“Estamos em um momento de crise, precisamos preparar áreas para que novas empresas se instalem no CIS e gerem mais empregos. Claro que tem sempre um ou outro reclamando de uma unidade ou outra que não está bem atendida, sem manutenção, mas estamos trabalhando para resolver essas dificuldades”.

Em relação a política de desoneração do atual presidente Michel Temer, Wagner disse que prejudica principalmente os pequenos investidores.

“Isso vai causar um impacto muito grande na geração de emprego. Acho que se deve cobrar menos para quem emprega mais, a política que ele fez, vai prejudicar o povo”.

Quando perguntado se acredita na ida do atual prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), para a base do PT, Wagner afirma que nunca houve esse tipo de conversa.

“Nunca conversei com ele sobre isso, mas se quiser vir será bem recebido. Eu sempre digo que você cresce na política, ampliando o grupo e não excluindo pessoas. Não tenho conhecimento disso, mas estou disposto a conversar e abraçar novas pessoas que reconheçam nosso grupo de trabalho e reconheçam o que estão fazendo pela Bahia”.

Sobre concorrer a um cargo nas eleições de 2018, Wagner desconversa.

“Confirmado em 2018, está apenas a reeleição do governador Rui Costa e do vice-governador João Leão. Estou sendo cotado, mas nada certo. No entanto, estou disposto a enfrentar qualquer desafio que o grupo me sugerir”.