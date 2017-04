Veja o resumo do que aconteceu nesta terça (11) na Câmara Municipal

Perdeu os acontecimentos da Câmara Municipal desta terça-feira (11)? A gente resume pra você. A sessão foi presidida pelo 1º vice-presidente Ewerton Carneiro, Tom, já que o presidente da Casa da Cidadania não estava presente.

Poderíamos resumir a sessão de hoje em duas partes: agradecimentos dos governistas ao prefeito José Ronaldo (DEM), pelo pacote de obras lançado ontem e reclamação dos oposicionistas que, claro, não foram contemplados. Os vereadores também demonstraram pesar pelas quatro enfermeiras que morreram em um acidente ontem (10) na BR 101, a caminho da cidade de Alagoinhas.

HOSPITAL BAMBINOS - O vereador Luis Augusto, Lulinha (DEM), falou sobre descredenciamento do Hospital Bambinos ao plano de saúde Planserv. Segundo ele, o hospital foi descredenciado por causa de alguns médicos que trabalhavam no local e no Hospital Estadual da Criança e haviam realizado uma manifestação pedindo o pagamento dos seus salários na unidade do Estado. Para o vereador, o descredenciamento prejudica as crianças da cidade que precisam de atendimento pelo Planserv. “Essa vingança do Governo do Estado é contra as crianças porque são elas que estão sendo prejudicadas”, lembrou.

PACOTE DE OBRAS – Os vereadores Fabiano da Van (PPS), Cadmiel Pereira (PSC), Zé Curuca (PSDB), Isaías de Diogo (PSC) e Marcos Lima (PRB), usaram a maior parte do tempo para agradecer ao prefeito José Ronaldo pelo pacote de obras anunciado ontem.

O mesmo não aconteceu no pronunciamento do vereador Zé Filé (PROS), que criticou o pacote de obras e disse que o prefeito “não tem respeito pelos moradores do Feira X e do Viveiros”.

“Um bairro com mais de 50 mil habitantes ser contemplado apenas com a reforma de uma quadra, é uma tristeza. Ele é o prefeito de Feira de Santana, portanto é meu prefeito, agora estou triste e quero parabenizar o prefeito pelo descaso com o povo do Feira X. O prefeito não se elegeu sozinho, cada um tem o que merece”, concluiu.

O líder do Governo, vereador José Carneiro (PSDB) rebateu as afirmações de Zé Filé.

“Alguns acertam mais, erram menos, outros erram mais e acertam mais. Todos erramos, mas o pior defeito do ser humano é a ingratidão. É antagônico o discurso do colega. Precisamos tomar cuidado para não cairmos em contradição”, disse.

Endossando as críticas ao prefeito, Edvaldo Lima (PP), aproveitou para cobrar a construção do túnel entre os bairros Viveiros e Feira X.

“Disseram que começariam as obras ainda no ano passado. O papel do Poder Público Municipal era o de desapropriar da área se fosse necessário, mas até o presente momento não se ouve falar mais nada sobre o assunto”, afirmou. “A responsabilidade da construção do túnel é da Via Bahia e se paralisou tudo. O mesmo acontece com as obras de duplicação da BR-116 Sul”, criticou.

O petista Alberto Nery, afirmou que, se a sua Proposta de orçamento Impositivo apresentada ano passado fosse aprovada, “os vereadores não estariam devendo nenhum favor ao poder público municipal, porque é verba pública e estariam atendendo, inclusive, reivindicação da sua comunidade. Mas o prefeito vem aqui e anuncia um pacote de obras para atender apenas os seus afilhados. Nós queremos lamentar que fatos como esse continuem acontecendo em nosso município em pleno 2017, no século 21”, criticou.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – E hoje, mais uma vez, o vereador João Bililiu (PPS), criticou a secretária de Educação Jayana Ribeiro, que segundo ele, não o cumprimentou durante a inauguração de uma escola na última semana. Após o vereador José Carneiro tentar minimizar a situação, afirmando que a secretária não viu o edil durante o evento. João Bililiu respondeu:

“Eu sei que o senhor tem problemas de visão, mas não sabia que ela tinha. Ela ficou perto de mim e fez que não me viu. Ah, me dê um cafezinho, meu nobre vereador”, ironizou.

CURSO - Alheia aos burburinhos, a vereadora Cíntia Daltro Machado (PMB) teve hoje licença aprovada para participar do 849º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, no período de 19 a 23 de abril na cidade de Foz do Iguaçu. As despesas da viagem são pagas pela Casa da Cidadania.

E os projetos?

De autoria do vereador Roberto Tourinho (PV), foi aprovado, por unanimidade e em primeira discussão, o projeto de lei de nº 08/2017 dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer. Segundo a proposta, a publicização deverá ser feita em todos os sites públicos e também deverão ser publicadas nos órgãos públicos de alta frequência popular, de forma que fique de fácil acesso e visível. Os cartazes devem conter as seguintes informações:

Tourinho acredita que a matéria será pacífica e contará com a unanimidade em sua aprovação. “O câncer é uma das doenças que mais mata em nosso país e esse projeto cria a oportunidade para que as pessoas que possuem esta doença saibam quais são seus direitos assegurados em lei”, explicou.

O vereador Cadmiel Pereira (PSC) é autor de três requerimentos que foram votados e aprovados, por unanimidade, na manhã desta terça-feira (11), na Câmara Municipal de Feira de Santana.

O primeiro, de nº 90, solicita da Embasa que prestem esclarecimentos relativos às obras de esgotamento sanitário que têm causado transtornos à população, sobretudo pela recuperação da pavimentação. Ele pede ainda a relação com os nomes dos engenheiros das obras, assim como as empresas terceirizadas com seus respectivos endereços de escritórios.

O segundo requerimento, esse de nº 91, pede que seja encaminhado a Vané José do Prado, gerente regional dos Correios, o pedido de regularização dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) dos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida instalados no município de Feira de Santana. Por fim, o requerimento de nº 93, pede ao secretário de Planejamento, Carlos Brito, para que proceda um estudo da viabilidade de divisão territorial geográfica da cidade em quadrantes.

“A medida consiste em fazer um melhor planejamento de atividades e atendimento de políticas públicas, mensurando o quantitativo de transporte público, unidades de saúde, escolas e creches que cada região necessita”, completa.

Também foi aprovado o requerimento nº 92, do vereador Lulinha, que pede à Coelba extensão de rede de energia para o Corredor da Igreja Batista Central, localizada no povoado de Candeal I, no distrito de Jaíba.