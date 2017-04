Sete integrantes de quadrilha de roubo a carros são presos em Feira

Uma quadrilha suspeita de roubar e receptar carros foi desarticulada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Feira de Santana, na segunda-feira (10). Durante a ação, sete homens foram presos e uma adolescente foi apreendida. A polícia também achou quatro veículos roubados.

A apartir da prisão Diego Ribeiro Rozeira Araújo, que foi preso após ser flagrado com dois carros que estavam com placas adulteradas, um Hyundai HB 20 e um Gol Rally, branco, outros suspeitos começaram a ser procurados. Também foram detidos Paulo de Angelis Almeida Carneiro e Fredson Batista Souza, apontados por Diego como os vendedores dos veículos. Douglas da Silva foi apontado como o comprador de um dos carros roubados e assim como Paulo e Fredson, foi preso.

Ao ouvir Fredson, os policiais acabaram outros dois fornecedores de automóveis e motocicletas roubados, Yuri Victor de Souza Bonavides, que estava acompanhado dos irmãos Robson e Ricardo da Paz Teixeira e uma adolescente. Com eles, os agentes ainda apreenderam um revólver calibre 22, celulares e buchas de maconha. Ricardo e a adolescente confessaram que agiam juntos nos roubos de motos.

De acordo com o delegado André Ribeiro, as investigações da DRFR continuarão, para prender outros envolvidos. Com exceção da menor, encaminhada ao Ministério Público, todos os sete suspeitos foram encaminhados para o Presídio de Feira de Santana.