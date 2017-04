Esposa e filho do presidente do PHS morrem em acidente na Estrada do Côco

A família do presidente estadual do PHS, Junior Muniz, se envolveu em um acidente de carro, na BA-009, na noite de terça-feira (11).

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, mas o filho de três anos do político veio a óbito no local. O veículo era conduzido pela esposa, Lorena Muniz, que sofreu ferimentos no braço e no tórax.

De acordo com o Informa 1, ela chegou a ser socorrida no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, e depois transferida para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde passou por cirurgias de emergência, mas também não resistiu. O estado de saúde do segundo filho do casal, um menino de 8 anos, ainda não foi divulgado.

O presidente do partido humanista, que é também assessor do gabinete do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (PMDB), não estava na companhia da família no momento do acidente.