Feriadão da Páscoa terá policiamento reforçado em rodovias baianas; confira

O policiamento será reforçado nas rodovias baianas durante a Semana Santa, da quinta-feira (13) até a manhã de segunda-feira (17), por conta do aumento do fluxo de veículos que é esperado nas vias.

Para a Polícia Militar, o policiamento começa a ser reforçado às 8 horas de quinta-feira até às 8 horas de segunda. A ação envolverá equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras).

Segundo a PM, o objetivo da operação é intensificar as ações de prevenção de acidentes nas rodovias, a fiscalização do trânsito e redução dos crimes contra o patrimônio e contra a vida. As abordagens policiais terão foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, pessoas e armas, com policiais militares nos diversos postos de fiscalização no controle de trânsito nas rodovias estaduais e nas vias de acesso às regiões turísticas do estado.

A Polícia Militar realiza ainda a distribuição de panfletos educativos nesta quarta-feira (12), na Rodoviária de Salvador, e na quinta-feira, na praça do pedágio da BA-099 (conhecida como Estrada do Coco/Linha Verde).

A polícia orienta o condutor a não ingerir bebida alcoólica antes da direção, efetuar revisão mecânica no veículo antes da viagem, conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, descansar antes de pegar a estrada e atentar para o uso do cinto de segurança em todos os assentos do veículo.

Segundo a concessionária ViaBahia, a previsão é que aproximadamente 500 mil veículos circulem nos trechos da BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, e da BR-116, entre Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais.

A concessionária afirma que operação durante o feriadão é coordenada pelo Centro de Controle Operacional (C.C.O.), que identifica as ocorrências através de câmeras de monitoramento (CFTV) e das viaturas de inspeção, a fim de garantir mais segurança e agilidade nas ações.

Para otimizar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio da BR-324, a ViaBahia trabalhará com “papas-filas”, funcionários que ficam distribuídas na área das praças antecipando o processo de cobrança nas cabines através da venda de cupons.