Bahia e Fluminense se preparam para a semifinal do campeonato baiano

O elenco do Bahia volta ao batente às 15h, novamente no CT, nesta quarta-feira. O grupo se reapresentou na tarde desta terça-feira (11) e treinou no Fazendão. O grupo enfrenta o Fluminense-BA no próximo domingo (16), às 18h30, no estádio Joia da Princesa. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Baiano.

O esquadrão informou que os atletas que atuaram mais de 45 minutos participaram de um treino regenerativo na academia, na fisioterapia e nos barris de gelo. Já os jogadores que jogaram menos de um tempo e os que não entraram desceram para o campo e passaram por um treino físico-técnico.

O goleiro Anderson, o zagueiro Tiago e o meia Allione foram os únicos que começaram o clássico de domingo (9) e trabalharam no gramado. A boa novidade no treino foi a presença do goleiro Jean, que se recuperou de uma virose.

A venda de ingressos para a primeira partida da fase semifinal do Campeonato Baiano, entre Fluminense x Bahia começa hoje. De acordo com o diretor de futebol do time feirense, três mil ingressos estão sendo colocados à disposição a um preço de R$ 20 e posteriormente o valor será reajustado para R$ 30. Já as cadeiras cativas serão comercializadas por R$ 50.