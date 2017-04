Ex-funcionÃ¡rios tercerizados da Viabahia realizam protesto na BR-116

Ex-funcionários da empresa Terrabrás Terraplanagem, que presta serviços para a Viabahia, realizaram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (12), no Km 446 da BR-116, em Santo Estevão. Eles protestaram contra atrasos de salários e falta de pagamento das rescisões.

Os manifestantes queimaram pneus para bloquear a rodovia, e devido ao protesto, que foi encerrado por volta das 8h, um congestionamento de cerca de 4 km se formou na rodovia.

O Sindicato da Construção Pesada (Sintepav) informou que a Terrabrás alegou que a Viabahia não estaria fazendo os repasses para a terceirizada. Ao Acorda Cidade a Viabahia afirmou por meio de nota que honrou com os compromissos financeiros com a Terrabrás e que está acompanhando a situação da empresa prestadora de serviços com os seus funcionários. A concessionária disse ainda que, além de sempre cumprir com as devidas obrigações financeiras, ainda realizou adiantamentos ao empreiteiro para agilizar a realização das obras.

Leia na íntegra:

COMUNICADO VIABAHIA

A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, em resposta a este conceituado veículo de comunicação, informa que honrou com os compromissos financeiros com a prestadora de serviços Terrabrás Terraplanagens do Brasil S/A e que está acompanhando a situação da empresa prestadora de serviços com os seus funcionários.

A Concessionária reforça que além de sempre cumprir com as devidas obrigações financeiras ainda realizou adiantamentos ao empreiteiro para agilizar a realização das obras. Inclusive a VIABAHIA tem hoje valores a receber da referida empresa por conta de descumprimento contratual.