Morre menina de 2 anos atingida por bala perdida em Feira de Santana

A garota de 2 anos baleada durante um ataque a tiros que deixou um jovem de 18 anos morto, na cidade de Feira de Santana, morreu na noite da terça-feira (11), após mais de um mês internada.

A informação foi confirmada pelo delegado Gustavo Coutinho, que investiga o crime.

De acordo com o delegado, a vítima estava no Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, e já havia passado por algumas cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. A menina deve ser enterrada no Cemitério São Jorge, na cidade, na tarde desta quarta-feira (12).

O crime ocorreu no 1º de março, em um residencial do programa "Minha Casa, Minha Vida", no bairro Mangueira. Segundo o delegado Gustavo Coutinho, dois homens chegaram ao condomínio em um carro e disparam contra o jovem de 18 anos, que foi identificado como Thiago de Jesus Santos. A vítima jogava dominó com os pais da menina de 2 anos, que também estava no local e foi atingida por um dos disparos.

O jovem morreu no local do ataque e a criança foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual da Criança.

O delegado informou que o rapaz morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. A autoria e a motivação do crime ainda estão em investigação.