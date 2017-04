Lula nÃ£o teme investigaÃ§Ãµes da Lava Jato: 'Eu tenho consciÃªncia de que nÃ£o vou ser preso'

Réu em três processos da Lava Jato e agora alvo de seis petições remetidas a foros e tribunais inferiores pelo Superior Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teme a prisão. O petista tem convicção de que nenhum crime do qual é acusado será provado contra ele.

"Eu tenho consciência de que não vou ser preso. Eu não cometi crime, eu quero que os acusadores provem", afirmou Lula. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Mário Kertész, da Rádio Metrópole, na manhã desta quinta-feira (13). Na oportunidade, Lula voltou a criticar os vazamentos dos depoimentos colhidos pela Força Tarefa da operação.

"Nós estamos vivendo uma situação que o vazamento das denúncias acontece de dentro da sala do juiz. Os advogados são os últimos a saber", reclamou. Como exemplo, Lula pontua que se a Polícia Federal faz uma investigação, antes mesmo que o procurador receba os documentos, a notícia já é veiculada em um jornal. "A Justiça está correta?", questionou, de forma retórica.

"Não pode fazer julgamento político das coisas assim. Isso me cansa, isso me deixa chateado, mas isso me dá a consciência de que eu sou a única pessoa que pode enfrentar isso de cabeça erguida", exalta. O ex-presidente acrescenta ainda que, no dia em que provarem um crime contra ele, espera ser julgado "como qualquer pessoa".