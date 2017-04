Alunos do ColÃ©gio Militar teriam sido obrigados a ficar na chuva por 45 minutos

Alunos do Colégio Militar de Salvador (CMS) teriam sido obrigados a ficar em forma na chuva durante 45 minutos na última quinta-feira (6). É o que uma representação apresentada no Ministério Público Militar (MPM) na sexta-feira (7) afirma.

Os estudantes do CMS, que têm entre 10 e 18 anos, teriam sido obrigados a permanecer em forma durante uma "formatura" de treinamento mesmo com uma "chuva torrencial", como foi descrito na representação.

A formatura teria ocorrido entre 6h45 às 9h e, após o treinamento, as crianças teriam ficado durante toda a aula, que perdura até 12h00 nas quintas, com seus uniformes molhados. Alguns celulares, boinas e sapatos teriam sido danificados por conta da chuva. Uma aluna do segundo ano, que não quis se identificar, contou ao Bahia Notícias que ela e um grupo de alunos ainda tentaram sair de forma, mas que o comandante teria dado voz de comando para que elas retornassem.

"Estávamos em forma no ensaio da formatura e começou a chover. A nuvem estava indo de um lado para o outro, chovendo devagar, até que começou a chover muito mais forte. A gente ainda comentou, em forma, que ele [o comandante] iria liberar, porque geralmente é assim, mas não aconteceu. Então eu e um pessoal saímos de forma sem ninguém mandar, porque estava chovendo muito forte, mas o comandante falou para a gente voltar porque ninguém tinha dado ordem para sair de forma, e a gente voltou. Eles mantiveram a gente em forma por mais ou menos 30 minutos", contou a estudante.

Dentro do Colégio Militar existe uma hierarquia, em que militares atuam diretamente com as crianças, que são monitores e subordinados aos comandantes de companhia. A autoridade máxima do CMS é o comandante de Engenharia Carlos Hassler, que assumiu o comando da Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (EsFCEx/CMS) no final de 2015.

A ordem para manter os alunos em forma teria partido dele, que estava presente presidindo a formatura. Contatado pelo Bahia Notícias, Hassler afirmou que o fato ocorreu porque “o comando achou que [a chuva] ia passar logo, mas não passou”. “Não foi uma coisa rotineira, não foi uma coisa intencional. A situação aconteceu e depois que todos já estavam molhados, resolvemos continuar”, afirmou. O comandante ainda afirmou que, geralmente, em dias de chuva, as crianças são retiradas do pátio, que é descoberto, e levadas para lugares com cobertura. “Normalmente o procedimento é sempre de retirar as crianças do pátio. Isso depende das circunstâncias, se estamos no meio de uma atividade, a tendência é tirar as crianças. Se estamos lá no pátio [que é descoberto], nós tiramos e as levamos para o saguão do CMS [que possui cobertura]”, esclareceu. Uma representação contra a determinação do comandante foi levada ao MPM pelo Tenente Messias Dias, que preferiu não se pronunciar.

Nela, o tenente, que tem dois filhos no colégio, afirma que as ações foram “em desacordo com os ditames legais, no tocante ao trato com as crianças, especialmente por total desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” e classificou o ocorrido como um “absurdo”. O militar ainda pede que os fatos sejam investigados e que as “providências cabíveis” devam ser tomadas. Ele ressalta que o comandante é a autoridade máxima do CMS. “Pior, o absurdo partiu justamente da maior autoridade da EsFCEx e CMS, não existindo qualquer outro, naquela Organização Militar, com capacidade hierárquica de lhe orientar e tomar medidas disciplinares", afirmou.