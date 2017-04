Fiscais encontram produtos vencidos em 2013 sendo vendidos em centro comercial de Feira

Uma operação conjunta do Procon e equipes da vigilância sanitária municipal descobriu alimentos e produtos de limpeza vencidos desde 2013 sendo vendidos no galpão de cereais do Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

Os itens foram apreendidos na última quarta-feira (12), após uma denúncia anônima. De acordo com o portal G1, o Procon não informou a quantidade exata de produtos apreendidos, mas disse que a mercadoria foi suficiente para encher três caçambas.

Ainda de acordo com o órgão, no local foram encontrados também ratos, baratas e gorgulhos. O proprietário das mercadorias, que não teve identidade divulgada, foi notificado pelos órgãos e tem dez dias para apresentar defesa.