Dilma se pronuncia por meio de nota e diz que Odebrecht 'faltou com a verdade'

A ex-presidente Dilma Rousseff enviou uma nota à imprensa para se defender das acusações feitas nas delações da Odebrecht para a força-tarefa da Operação Lava Jato. Nesta quinta-feira (13), a petista disse que Marcelo Odebrecht "faltou com a verdade" ao dizer que ela tinha conhecimento dos pagamentos ilícitos.

"É mentira que Dilma Rousseff tivesse conhecimento de quaisquer situações ilegais que pudessem envolver a Odebrecht e seus dirigentes, além dos integrantes do próprio governo ou mesmo daqueles que atuaram na campanha da reeleição. Ele não consegue demonstrar tais insinuações em seu depoimento. E por um simples motivo: isso nunca ocorreu. Ou seja: o senhor Marcelo Odebrecht faltou com a verdade", diz um trecho da nota encaminhada pela assessoria de Dilma.

Segundo o texo, a ex-presidente nunca teve relação de amizade ou proximidade com Odebrecht e "muitas vezes" pedidos da empresa não foram atendidos por decisão do governo, em respeito ao interesse público. De acordo com a Folha, a nota é encerrada com a presidente dizendo que "insinuações ou mentiras" não esconderão ou distorcerão os fatos. "A verdade vai triunfar, apesar dos ataques", conclui.