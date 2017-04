EstaÃ§Ãµes do BRT estarÃ£o prontas em atÃ© 90 dias

As obras das estações de embarque e desembarque do BRT estarão concluídas dentro de até 90 dias. A previsão da construtora Via Engenharia leva em consideração o início dos serviços do último equipamento, na avenida João Durval Carneiro, próximo ao viaduto do Anel de Contorno.

O encarregado pelas obras de implantação das estações do BRT, Raimundo Ribeiro Soares, explica que o serviço está sendo executado simultaneamente nos equipamentos ao longo da avenida João Durval.

“Neste último equipamento, iniciamos as obras há três semanas. Nesta etapa estamos fazendo a rampa e pavimento da plataforma para embarque e desembarque”, frisou.

O próximo passo será a construção de pilares e das figas superiores. A previsão é de conclusão desta etapa em duas semanas. Já nas outras estações ao longo da avenida João Durval, onde estão sendo implantados cinco equipamentos ao longo do percurso do BRT, já estão sendo preparadas as formas de pilar e a laje das plataformas.

As estações de embarque e desembarque fazem parte das obras estruturantes para implantação do BRT em Feira de Santana. Também estão instaladas ao longo da avenida Getúlio Vargas, em pontos estratégicos visando facilitar a acessibilidade dos usuários do transporte coletivo urbano, com mais conforto, segurança e agilidade.