EUA lanÃ§am maior bomba nÃ£o-nuclear contra o Estado IslÃ¢mico no AfeganistÃ£o

As forças militares dos Estados Unidos utilizaram pela primeira vez em combate nesta quinta-feira (13) a maior bomba não-nuclear do poderio bélico do país durante um bombardeio no Afeganistão. Batizada de GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) e apelidada de "mãe de todas as bombas", a arma teve como alvo cavernas que serviam de refúgios para o Estado Islâmico, segundo a rede americana CNN.

O artefato com quase 10 mil kg foi usado na província de Nangarhar, no Afeganistão, e foi lançado por uma aeronave MC-130, operada pelo Comando de Operações Especiais da Força Aérea. Em comunicado, o exército americano afirmou que tomou todas as precauções para evitar vítimas civis.