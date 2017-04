ProcissÃ£o do FogarÃ©u reÃºne fiÃ©is em Feira de Santana

Centenas de fiéis acompanharam na noite desta quinta-feira (13), a tradicional Procissão do Fogaréu, em Feira de Santana. Os católicos saíram da capela do Hospital Dom Pedro de Alcântara em direção a Catedral Metropolitana de Senhora Santana, onde foi realizada a celebração do Lava Pés.

Durante a caminhada, que relembra o momento em que os soldados romanos saíram para prender Jesus Cristo, os católicos rezaram e se emocionaram. A procissão contou com a participação do arcebispo metropolitano dom Zanoni Demettino Castro e de outros religiosos, além de pessoas da comunidade.

“Nesses dias estamos vivendo e fazendo memória dos últimos passos de Jesus, de sofrimento e dor. Mas, isso como consequência da sua vida doada, com sua palavra de verdade”, afirmou o arcebispo.

O primeiro vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia, Alpiniano Reis, explicou o sentido da Procissão do Fogaréu. “É uma tradição do povo, um ato religioso da Semana Santa e representa a condição da prisão de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, sendo conduzido pelos guardas romanos, usando tochas e Jesus Cristo sofrendo sua paixão”, disse.

Ele ainda falou sobre a participação das mulheres na procissão. “É a evolução dos tempos. Hoje homens e mulheres são chamados. A intensão é levar Jesus Cristo à humanidade e não se faz distinção de homem ou mulher. Como cristãos, todos nós temos esse papel”.