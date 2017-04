Motorista se fere e filho morre em acidente com carreta na BR-101

Um motorista ficou ferido e o filho dele morreu na manhã desta quinta-feira (13) em um acidente na BR-101, na região de Feira de Santana, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 6h30, perto do viaduto da BR-324, a carreta em que os dois estavam tombou.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e trabalhou no esfriamento do caminhão para prevenir que um incêndio começasse - a carreta, com capacidade para 35 mil litros no tanque, estava carregada de óleo diesel. Por conta disso, também foi preciso lavar a pista para remover o óleo. O atendimento continuou até o final da tarde, com a via parcialmente interditada.

As duas vítimas ficaram presas às ferragens. Segundo os Bombeiros, o motorista, Daniel Oliveira Sampaio Filho, foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Já o filho foi retirado sem vida. Ele estava sem documentação no local e não teve o nome informado.

Não há detalhes sobre o que causou o acidente.