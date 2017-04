Jovens catÃ³licos dÃ£o nova cara Ã s penitÃªncias

Há quase 40 dias, a estudante de arquitetura Deise Lima da Silva, 22, resolveu maneirar o acesso às redes sociais. O estudante de engenharia Tarciso de Castro Rosário, 21, decidiu dar um tempo nas maratonas de videogame. O estudante de geologia Silas Oliveira, 19, por sua vez, parou de acessar a internet pelo celular.

Estas foram as maneiras que eles encontraram de se abster de alguma atividade do dia a dia como penitência para "purificar o corpo e a alma" no período da Quaresma. É dessa forma, reinventando antigas tradições e rituais católicos, que a nova geração de fiéis mantém viva a religiosidade cristã, sobretudo em um dos momentos mais importantes para a Igreja Católica: a Semana Santa.

A escolha por abandonar os vícios modernos é, para eles, uma maneira de dedicar mais tempo às orações e às ações sociais. "Durante todo o ano eu compareço às missas, eventos festivos da igreja, mas procuro estar focada nesse período para me sentir mais perto de Deus. A Semana Santa é tempo de respeito e contemplação. É preciso que nada tire nosso foco", contou Deise.

No perfil da estudante nas redes sociais, nada de textos, fotos de festas ou jogos. Deise as utiliza apenas para registrar sua participação nos eventos católicos da época e para convidar os amigos a participarem.

"Tento utilizá-las de uma forma mais sadia, como, por exemplo, para evangelizar, incentivar que outras pessoas participem. Na Caminhada de Ramos, que aconteceu no último domingo, fiz questão de registrar todos os momentos. Tenho certeza de que alguém ali pode assistir e pensar: 'Nossa, que legal! Na próxima edição, irei'", afirmou.

Sem caretice

Os compromissos religiosos dos jovens católicos, no entanto, causa estranhamento aos amigos que, nesta época, costumam fazer planos para viajar. "O que para eles soa como caretice, para nós é um compromisso. Às vezes, eles brincam e falam: 'Não vou convidar o Tarciso porque ele vai para a igreja'. Mas eu não ligo, levo na esportiva", conta o estudante de engenharia, entre risos.

A maratona na qual os três estiveram envolvidos nos últimos dias, para eles, está muito longe de ser "careta". Ao contrário: foi na igreja, mais precisamente nos grupos de jovens, que eles encontraram novos amigos e desenvolveram talentos.

Os laços criados com outros jovens católicos ajudaram Silas a escapar da depressão. "Quando me mudei de Barrocas, onde morava com meus pais, para Salvador para estudar, entrei por caminhos que não me fizeram bem e me vi infeliz. Lentamente, fui me aproximando dos grupos de jovens e fui recuperando a alegria de viver", disse.

No caso de Tarciso, foram os colegas de igreja que o incentivaram a se aproximar ainda mais da música. Hoje, ele integra o Ministério da Música do Grupo Jovens Adoradores, da comunidade Nossa Senhora das Graças, de Pau da Lima: "Eu já tocava em casa, por hobby. Atualmente, toco violão nos eventos da igreja e pude aperfeiçoar o meu talento".

Agenda cheia

Desde a semana passada Deise, Tarciso e Silas estão correndo contra o tempo para dar conta das atividades da faculdade, das demandas familiares e dos compromissos religiosos, como missas, caminhadas e encontros.

A agenda de Tarciso, por exemplo, não tem espaço para nenhum novo compromisso. "Tenho aula à tarde, vou aos encontros do grupo de jovens, participo do Terço dos Homens e ainda integro um grupo musical que toca nas missas nos fins de semana. É corrido, mas não é um fardo. Saio renovado de cada atividade que participo junto a Deus", disse.

O envolvimento de Deise com a religião é tamanha que ela sequer separa os compromissos sociais com os da igreja. "É tudo tão natural. É na minha fé que me sinto bem, é onde estão os meus amigos. Ter essa consciência me ajudou a lidar melhor com as coisas, a passar pelas adversidades de uma maneira mais tranquila", concluiu.