Wesley SafadÃ£o aparece de cabelo curto em Miami

As longas madeixas de Wesley Safadão ficaram no passado. O cantor mostrou seu visual novo, agora com os fios curtinhos, no show em Miami. Ele está gravando na cidade americana seu 5º DVD “WS in Miami Beach”, que será lançado no início do próximo semestre. Wesley subiu ao palco neste sábado sob um forte calor.

“Quando comecei a cantar aos 14 anos, meu cabelo já estava comprido. Na época todos os cantores da região usavam os cabelos longos, era a moda e depois veio à fase do coque e foi ficando. Meu cabelo virou uma espécie de marca registrada. Quando o projeto de Miami começou eu sabia que estava entrando em uma nova etapa na minha vida e carreira, graças a Deus com tantas transformações chegou o momento da mudança”, comenta Wesley Safadão.

A promessa começou quando Wesley tinha apenas 3 anos de idade. Ele teve uma pneumonia gravíssima e a mãe prometeu que só cortaria o cabelo do menino quando chegasse aos ombros. A promessa foi paga, mas os cabelos longos foram mantidos.