Baiano Ã© premiado em sorteio da Dupla Sena especial de PÃ¡scoa

Um soteropolitano está entre os vencedores da Dupla de Páscoa, um sorteio especial da Dupla Sena que aconteceu na noite de sábado (15) na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. O baiano foi premiado com o segundo sorteio da loteria. O sortudo e a outra pessoa com quem ele dividirá o prêmio principal receberão R$ 862.041,39 cada. No segundo sorteio os números que saíram foram 06, 23, 25, 38, 41 e 45.

Já o primeiro sorteio da Dupla de Páscoa vai pagar R$ 7.931.644,69 para cada um dos três vencedores. Os sortudos são do Rio de Janeiro, Indaiatuba, em São Paulo, e Recife. Essa foi a primeira edição do sorteio especial de Páscoa tendo a Dupla-Sena como modalidade principal. Foram feitas mais de 25,8 milhões de apostas e arrecadados R$ 51.651.802,00 desde o início das apostas, no dia 6 de março.

Os ganhadores têm 90 dias para resgatar o prêmio nas Casas Lotéricas ou em uma agência da Caixa.

Mega-Sena acumulada

A Mega-Sena acumulou e deve sortear R$ 75 milhões na próxima quarta-feira (19). Isso, porque ninguém acertou os seis números do sorteio 1.921, realizado neste sábado em Canela, no Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram 10-15-16-19-28-35.

Ao todo, 127 apostadores acertaram cinco números e receberão R$ 30.856,70; enquanto 9.277 pessoas acertaram quatro números e receberão R$ 603,45. A arrecadação total do concurso do último sábado (15) marcou R$ 67.970.381,50.