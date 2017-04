Com facilidade, Bahia bate o Flu de Feira e mantÃ©m vantagem na semifinal do BaianÃ£o

Era semifinal de Campeonato Baiano, mas parecia um treino de luxo. O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 3 a 0, neste domingo (16), no Joia da Princesa. O Tricolor, com facilidade, resolveu a partida no primeiro tempo. Hernane, Renê Júnior e Hernane marcaram.

Agora, o time da capital possui vantagem considerável para avançar à final da competição. Para o Flu de Feira ir à decisão, precisará vencer por pelo menos quatro gols de diferença, na partida de volta, que acontecerá neste sábado (22), às 16h, na Fonte Nova.

O jogo começou sonolento. O Fluminense de Feira se destacava pela vontade, mas o Bahia controlava o jogo, apesar de não ser agudo em suas investidas. Na primeira metade do primeiro tempo, apenas uma finalização perigosa de Hernane, aos oito minutos

Num lance despretensioso, o Tricolor marcou seu gol. Deca tentou espanar a bola, espirrou a bola de forma errada e a redonda sobrou pra Hernane que, com calma, colocou a bola para o fundo das redes

O primeiro tempo, que era morno, de repente ficou interessante para o Esquadrão. Règis cruzou para Hernane, que chutou. A bola bateu na zaga e sobrou pra Renê Júnior, que chutou de primeira e aumentou o placar: 2 a 0

Apático na partida, o Flu de Feira só finalizou a primeira bola aos 39 minutos. O volante Jarbas chutou de longe, mas não levou sustos para Jean

Numa trapalhada do volante Jarbas, o Bahia aumentou o placar. O jogador feirense perdeu a bola e Régis, que não tem nada a ver com isso, deu um chutaço e aumentou o placar

Com três gols de diferença no placar, o Bahia administrou o placar. Arnaldo Lira tentou mudar o time, mas o Flu de Feira não conseguia ser efetivo em suas intervenções ofensivas. Aos 11 minutos, Allione perdeu um gol praticamente feito

Aos 42 minutos, Régis vacilou e foi expulso. Ele deu um tapa no rosto do volante Rogério, do Flu de Feira e levou o cartão vermelho