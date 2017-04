No sufoco, VitÃ³ria empata com o Conquista e tem vantagem para o jogo de volta

O Vitória demorou mas conseguiu garantir o empate no duelo contra o Vitória da Conquista na noite deste domingo (16). As duas equipes se enfrentaram no Estádio Lomanto Júnior, casa do Bode, e terminaram o jogo empatadas em 1 a 1, com gols de Todinho e André Lima.

No jogo de volta, que será realizado no Barradão, as duas equipes se enfrentam às 16h no próximo domingo (23). Para garantir a classificação, o Vitória joga pelo empate. O Bode, por sua vez, precisa vencer por qualquer placar para disputar a final.

O Vitória da Conquista começou o jogo com um estilo rápido, sem dar chances para que a equipe da capital criasse suas jogadas. Apesar de chegar perto de marcar com Tatu e Dinda, no entanto, o Bode não conseguiu efetivar os ataques.

Já o Leão apostava nos contra-ataques, e foi assim que chegou à sua melhor chance de gol: Cleiton Xavier aproveitou uma sobra de escanteio e chutou de primeira nas mãos de Rodolfo.

O Vitória voltou a campo com Euller no lugar de Geferson, que estava amarelado, para tentar barrar os ataques do Bode pela esquerda. No entanto, aos 15 minutos de jogo, o lateral recebeu o cartão ao cometer uma falta.

Com a mudança, no entanto, o Leão passou a criar mais jogadas pela esquerda e lançar a bola para o ataque.

O Conquista abriu o placar aos 25 minutos da segunda etapa com Todinho. O jogador do Bode recebeu pela direita, aproveitou que Fernando Miguel estava adiantado e chutou cruzado no ângulo para abrir o placar com um golaço.

Nos acréscimos, Euller mandou a bola para a área, André Lima subiu e cabeceou para o fundo do gol, empatando a partida aos 49 minutos e garantindo a vantagem do empate no Barradão para o Vitória.