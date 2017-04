Unidade MÃ³vel do SineBahia farÃ¡ mais de 300 atendimentos em Feira nesta terÃ§a

Próxima parada da Unidade Móvel do SineBahia, o município de Feira de Santana recebe os serviços do projeto nesta terça-feira (18).

O atendimento será na Praça do Transbordo, no bairro de Cidade Nova, das 6h às 14h. Serão 300 senhas distribuídas para o serviço de Intermediação de Mão de Obra (IMO), com cadastro e encaminhamento para seleção de emprego e outras 40 para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Os interessados devem portar RG, CPF, comprovante de residência, de escolaridade e Carteira de Trabalho. Para os que pretendem solicitar a segunda via da CTPS, é necessário apresentar também um boletim de ocorrência com o número da carteira. O projeto do governo do Estado contará com palestras sobre temas voltados para empregabilidade e empreendedorismo no período da manhã.