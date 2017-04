Diante das dificuldades para aprovar o texto da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer (PMDB) voltou a frisar que ela é uma "necessidade indispensável" para o país.

Caso não seja feita, o peemebista acredita que o país vai enfrentar problemas fiscais, como a Grécia e Portugal, que encontraram dificuldades para pagar salários de funcionários públicos e aposentadorias.

"Nós temos problemas sociais importantíssimos que depende muito da rigidez orçamentária, e, se nós não tivermos a redução do déficit orçamentário, daqui a pouco nós não teremos programas sociais, investimentos", declarou Temer, em entrevista à TV Band. De acordo com a agência Reuters, o presidente chegou a dizer se a reforma não for aprovada, "será uma grande decepção para o desenvolvimento" do Brasil. Nesta terça (18), o relator do texto, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) deverá apresentar seu parecer na Câmara.