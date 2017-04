Participantes de bingo desconfiam de fraude e queimam carros que seriam entregues como prêmio

Participantes de um bingo que aconteceu na noite de domingo (16), em Feira de Santana, incendiaram três carros que seriam entregues como prêmio, após desconfiarem de uma fraude. Houve confusão entre os participantes, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações do delegado João Uzzum, os participantes do bingo desconfiaram de um dos vencedores porque o homem não preencheu dados referentes ao endereço onde morava. Revoltadas, as pessoas começaram a jogar pedras nos carros que seriam entregues como prêmio, depois incendiaram os veículos.

Após a confusão, participantes do bingo foram até a 2ª Delegacia de Feira de Santana e prestaram queixa sobre o caso. “Ontem (domingo) as primeiras pessoas foram ouvidas, e o caso será investigado no decorrer desta semana. Até agora ninguém foi preso”, contou o delegado Uzzum.

Além dos três carros, uma Frontier, uma S10 e em um Grand Siena, duas motos também seriam entregues como prêmio no bingo. O fogo foi controlado com ajuda de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).