Acusado de tentar assaltar banco em Conceição do Almeida morre em confronto com a PM em Feira

Uma quadrilha armada tentou arrombar uma agência do Bradesco de Conceição do Almeida, Recôncavo baiano, na madrugada desta segunda-feira (17). Horas depois, um homem, acusado de integrar o grupo criminoso, foi morto em confronto com policiais já no município de Feira de Santana.

Segundo informações da Delegacia Territorial, o arrombamento foi evitado por policiais da cidade que ficaram sabendo da intenção dos criminosos e abortaram a ação.

Segundo o delegado Ney Brito, os acusados acabaram abandonando ferramentas que seriam usadas no arrombamento da agência. “Havia uma festa aqui na cidade e os policiais agiram antes que o grupo cometesse o arrombamento. Depois eles fugiram para um matagal”, disse o delegado Ney Brito ao Bahia Notícias. Não houve feridos. Conforme o Acorda Cidade, o acusado ferido em confronto morreu após ser levado para o Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana.